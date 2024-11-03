Берлин, 3 ноября, 2024, 23:14 — ИА Регнум. В Германии выросло число уголовных преступлений, совершаемых украинскими беженцами и мигрантами. Об этом 3 ноября сообщило издание Compact со ссылкой на статистические данные уголовной полиции Германии.

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«Так называемые беженцы непропорционально часто фигурируют в уголовных преступлениях в Германии», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в 2023 году число мигрантов, подозреваемых в совершении уголовного преступления, увеличилось на 25,1% по сравнению с 2022 годом и составило более 142 тысяч человек.

Наибольшая доля от этого числа пришлась на беженцев с Украины, составляющих 33,1% от общего мигрантов, проживающих на данный момент на территории Германии.

При этом отмечается, что особое беспокойство вызывает рост преступлений сексуального характера. В 2023 году число уголовных дел по подобным преступлениям достигли 8,8 тысячи, что на 16,5% превосходит показания за 2022 год. Кроме того, зафиксирован рост случаев кражи с участием беженцев — с 74,8 тысячи до 100,8 тысячи случаев.

Вместе с этим на 4,8% выросло число уголовных дел по преступлениям, связанным с убийством или покушением на убийство. В 2023 году было зарегистрировано 348 подобных случаев.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкое издание Bild сообщило, что с начала 2024 года Германия отказала во въезде почти шести тысячам граждан Украины. Таким образом, украинцы стали самой многочисленной группой иностранцев, кому немецкие власти отказали во въезде.

Согласно отчёту немецкого правительства, на конец первой половины 2024 года в ФРГ проживало в общей сложности около 3,48 миллиона беженцев, из которых почти 1,18 миллиона составляют украинцы. Этот показатель стал рекордным со времён окончания Второй мировой войны.