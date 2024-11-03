Москва, 3 ноября, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева арестовали по подозрению во взятке. Об этом 3 ноября сообщили «Известия».

Александр Щербак/ ТАСС

Соответствующее решение вынес 235-й гарнизонный военный суд. Мирзаева арестовали до 2 января 2025 года. Отмечается, что замначальника тыла Росгвардии задержали вечером 3 ноября.

Официального подтверждения ареста Мирзаева на данный момент не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Гамаюнова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). 235-й гарнизонный военный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 ноября.

Отмечалось, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Полковнику Росгвардии грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

До этого, 12 сентября, заместителя руководителя управления Росгвардии по Республике Крым Виталия Салманова арестовали на два месяца по делу о превышении должностных полномочий.