Сан-Паулу, Бразилия, 3 ноября, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Трёхкратный чемпион «Формулы-1», нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии. Гонка прошла 3 ноября на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.

Mark Thompson / Global Look Press

Для Ферстаппена данная победа стала восьмой в сезоне. При этом в Бразилии он стартовал с 16-й позиции.

Вторым финишировал гонщик команды «Альпин» Эстебан Окон. Замкнул тройку ещё один пилот «Альпин» Пьер Гасли. Стартовавший с первой позиции пилот «Макларена» Ландо Норрис занял шестое место.

Как ранее передавало ИА Регнум, гонщик команды «Уильямс» Александер Албон из Таиланда попал в серьёзную аварию в квалификации Гран-при Бразилии. Он не справился с управлением перед первым поворотом на трассе и врезался в отбойник. Его болид был серьёзно повреждён, пилот смог покинуть его без посторонней помощи, однако при этом держался за руку.

19 октября Ферстаппен одержал победу в спринте на Гран-при США в Остине. Вторым к финишу пришёл испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс, третьим Норрис.