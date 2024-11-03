Вена, 3 ноября, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, входящие в ОПЕК+, приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца декабря. Заявление об этом опубликовали 3 ноября на сайте ОПЕК.

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Отмечается, что все восемь стран подтвердили согласие полностью компенсировать к сентябрю 2025 года перепроизводство объёмов, допущенное с начала 2024 года.

«Страны также отметили недавнее заявление Ирака и совместное заявление России и Казахстана, в котором они решительно подтвердили свою приверженность соглашению, включая дополнительные добровольные корректировки добычи и свои графики компенсаций за перепроизводство объёмов с января 2024 года», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в мае заявил, что сотрудничество России со странами в рамках ОПЕК+ позволяет удержать стабильными цены на нефть. Это помогает обеспечить доходы в государственный бюджет, добавил он.

Вице-премьер России Александр Новак в сентябре отметил, что РФ превысила целевые показатели сделки ОПЕК+ на 67 тыс. баррелей в сутки, но по итогам августа вышла на исполнение обязательств по сокращению добычи нефти.