Москва, 3 ноября, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Виллиан Роша извинился за удаление в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

РИА Новости / Александр Вильф

«Я раскаиваюсь за свою несдержанность перед партнерами, болельщиками, российским футболом и своей семьей. Сегодня я проанализировал эпизод еще раз, и мне жаль, что вчера я долго не мог совладать со своими эмоциями», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Роша добавил, что теперь арбитры вправе оставить его на какой-то срок без футбола. По словам игрока, он несёт ответственность за свои действия и готов понести наказание.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ со счётом 2:0. На 52-й минуте встречи произошла массовая драка, в потасовку вступили сразу несколько спортсменов. Защитник «Спартака» Руслан Литвинов схватил рукой Рошу рукой за лицо. Тот ударил кулаком, задев ещё одного футболиста красно-белых Срджана Бабича, последний получил рассечение губы. В итоге Роша и Литвинов получили по красной карточке.