Кишинёв, 3 ноября, 2024, 20:21 — ИА Регнум. В ходе президентских выборов в Молдавии получены анонимные сообщения о «минировании» шести избирательных участков в Европе и двух — в самой республике. Об этом 3 ноября заявила глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман на брифинге.

РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Было несколько инцидентов, которые отразились на работе нескольких участков. Мы говорим о шести участках за рубежом в Брашове и Бухаресте в Румынии, Франкфурт-на-Майне и Кайзерслаутене в Германии, Нортгемптоне и Ливерпуле в Великобритании, а также о двух участках в Варнице, где голосуют жители Приднестровья», — сказала Караман.

Она добавила, что участки в Брашове, Кайзерслаутене и Нортгемптоне восстановили работу после проверки полицией, а участок в Ливерпуле не сможет продолжить работу.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября в 7:00 (8:00 мск) в Молдавии открылись избирательные участки. Когда явка преодолела порог в 20%, Центризбирком объявил выборы состоявшимися.

По состоянию на 19:00 (20:00 мск) явка во втором туре превысила 52%. Это больше итоговая явка в первом туре (51,67%).

Глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил в Кишинёве заявил, что на избирательных участках зафиксировано 141 происшествие. Наблюдатели отметили нарушения, касающиеся тайны голосования, наличие предвыборной агитации, отсутствие пломб на урнах.

В день голосования доступ жителей Приднестровья к избирательным участкам в Молдавии был затруднен из-за блокирования полицией моста через Днестр у городов Рыбница и Резина. Движение прекращено на основании того, что на мосту находится человек с подозрительной коробкой в руках. Позднее оно было восстановлено.

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков заявил, что молдавские власти искусственно блокируют доступ на избирательные участки для приднестровцев.