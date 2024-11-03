Тайбэй, 3 ноября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Китайский Тайбэй (Тайвань) добился полного прекращения поставок станков в Россию. Об этом объявила пресс-служба министерства экономики страны.

Иностранные аналитические центры выявили, что Тайбэй входит в пятёрку крупнейших поставщиков станков в Россию. Поскольку оборудование может быть использовано в военных целях, правительство с 8 марта начало вводить меры контроля, в том числе внесло запрет на продажу в РФ и Белоруссию 77 наименований станков, включая электроэрозионные, токарные, фрезерные и шлифовальные.

«С момента реализации вышеупомянутых мер расширенного контроля объём экспорта станков в Россию упал до нуля», — говорится в пресс-релизе министерства, опубликованном 2 ноября.

Ведомство пообещало продолжать контролировать продажу высокотехнологического оборудования за рубеж и вести соответствующую работу с производителями. В рамках этой программы штраф за первое нарушение при поставках в Россию или Белоруссию увеличили более чем в 15 раз, до $31,3 тыс.

Экспортёров также обязали указывать конечного покупателя, чтобы станки не попадали в РФ через третьи страны. Кроме того, Тайбэй сотрудничает с другими странами, которые придерживаются схожих концепций во внешней торговле, чтобы обмениваться опытом.

«Министерство экономики будет уделять пристальное внимание развитию международной ситуации и периодически корректировать меры экспортного контроля с учетом меняющейся ситуации», — подчеркнула пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, Тайвань с начала 2024 года расширил санкции на экспорт товаров высоких технологий в РФ и Белоруссию на 45 наименований. Под запрет попали технологии для производства полупроводников, ряд химических веществ и медикаментов.

Президент РФ Владимир Путин в мае заявил, что санкции, направленные против России, принесли обратный эффект, так как экономика страны растёт. Он отметил, что темпы её роста больше, чем среднемировые.