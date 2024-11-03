Москва, 3 ноября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Молдавия идёт по пути Украины, то есть её хотят делать ещё одним дополнительным фронтом против России. Всё, что сейчас делается на молдавских выборах, — это практически антироссийская демонстрация. Об в беседе с ИА Регнум в воскресенье, 3 ноября, заявил политолог Евгений Михайлов.

«Затруднение доступа жителей Приднестровья к избирательным участкам в Молдавии из-за блокирования полицией моста через Днестр у городов Рыбница и Резина можно расценивать как очередной вызов, прежде всего, пророссийским избирателям, которые хотели проголосовать», — подчеркнул эксперт.

Политолог подчеркнул, что позднее появилась информация о том, что всё-таки допуск жителям Приднестровья на голосование был открыт, но сделано это было в момент, когда голосование почти закончилось.

«Они для западных наблюдателей показали, что вот, пожалуйста, мы открыли, пускай идут голосуют, а на самом деле было сделано максимум, чтобы люди уже не успели проголосовать», — добавил Михайлов.

Всё делается для того, чтобы победила действующий президент Молдавии Майя Санду. Западу нужна победа не промолдавских сил, а прозападных, пояснил Михайлов. Не случайно для граждан Молдавии, проживающих в России, вообще открыли минимум избирательных участков, чтобы они не успели проголосовать. Более того, часть людей выдвинулись даже голосовать в Белоруссию, рассказал политолог.

«Очевидно, что те участки, которые на западе находятся, они все будут подтасованы в пользу Санду. А вот те, которые находятся на территориях постсоветского пространства, там, конечно, граждане будут голосовать против Санду», — отметил Михайлов.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября доступ жителей Приднестровья к избирательным участкам в Молдавии был затруднен из-за блокирования полицией моста через Днестр у городов Рыбница и Резина. Движение прекращено на основании того, что на мосту находится человек с подозрительной коробкой в руках.

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков сообщил, что власти Молдавии искусственно блокируют доступ на избирательные участки, открытые на левом берегу Днестра для жителей Приднестровья. Комментируя информацию полиции Молдавии о закрытии дороги из-за подозрительного человека с коробкой, он отметил, что это манипуляции. По его словам, такой угрозы нет.