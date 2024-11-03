Москва, 3 ноября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Департамент общеевропейского сотрудничества (ДОС) российского МИД переименовали. Теперь он называется Департаментом европейских проблем (ДЕП). Изменения отражены на схеме, опубликованной на сайте министерства.

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Несмотря на смену названия, департамент по-прежнему будет заниматься вопросами ОБСЕ, Совета Европы, ЕС и НАТО. В структуре ведомства остаются ещё четыре европейских департамента, занимающихся различными государствами Европы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РБК отметила, что переименование ДОС связано с изменением геополитических реалий и необходимостью адаптации под них, а также с деградацией структур многостороннего сотрудничества в Европе.

Департамент возглавил Владислав Масленников. Он имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом.

Как передавало ИА Регнум 3 июля, Госдума проголосовала за приостановку участия России в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Парламентарии отметили в заявлении, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и её членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции.

В декабре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжают её добивать. Россия наблюдает полную деградацию всего созданного в ОБСЕ и до этого в рамках совещаний по безопасности в Европе, подчеркнул министр.