Лондон, 3 ноября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Великобритания ещё не столкнулась со всеми последствия выхода из Евросоюза в 2016 году. Об этом 3 ноября сообщила газета The Independent со ссылкой на экономического секретаря казначейства страны Тюлип Сидик.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

По мнению Сидик, на данный момент британцы ощутили только 40% экономического эффекта от выхода из ЕС. Она прогнозирует, что в долгосрочной перспективе экономические показатели страны упадут на 4%.

Также, резюмировала она, объёмы импорта и экспорта Великобритании останутся на 15% ниже, чем в том случае, если бы страна оставалась в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский отмечал, что выход Великобритании из Евросоюза сделал страну главным «поведенческим девиантом» в дружной семье развитых экономик. Он отметил, что решение правительства Соединенного Королевства о Brexit разрушило тесные связи с объединённой экономикой Евросоюза, ограничило поток восточноевропейских мигрантов на национальный рынок труда за счёт жёсткого миграционного контроля и разрушения сложившихся цепочек поставок товаров и услуг из континентальной Европы.