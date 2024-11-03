Москва, 3 ноября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер Евгений Финкельштейн опроверг слухи о концерте американского рэпера Канье Уэста в России. Об этом 3 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

ТАСС/China News Service

По его словам, концерт не может состояться по нескольким причинам.

«Потому что сегодня третье число. Во-первых, так информацию выдают только непрофессионалы. Может приехать, может не приехать — что это за какой-то детский сад. Понимаете, что виза в Россию делается рабочая в течение месяца», — сказал Финкельштейн.

Он добавил, что также необходимо согласование со всеми органами, инстанциями и это делается в течение как минимум трёх недель.

«Договора с площадкой нет. Артист никогда в жизни не даст таким образом информировать по поводу проведения концерта», — подчеркнул продюсер.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что Канье Уэст может приехать в Россию с концертом в ноябре. Отмечалось, что организаторы уже нашли средства, договорились с площадкой и даже перевели аванс представителям артиста. Утверждалось, что изначально Уэст хотел выступить в Москве в «Лужниках», однако из-за холодной погоды было решено перенести концерт на крытую «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге.

30 июня продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Она уточнила, что рэпер остановился в самом центре столицы, и намекнула на возможность выступления Уэста в «Лужниках». Позднее представители стадиона опровергли сообщения о возможности проведения концерта.