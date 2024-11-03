Москва, 3 ноября, 2024, 19:08 — ИА Регнум. В текущем году стойки «Живое общение» появились ещё на двух станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро — «Сокольники» и «Электрозаводская». Об этом 3 ноября сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Они стали востребованными у пассажиров, с начала работы к сотрудникам обратились около 15 тыс. раз.

«Почти 10 лет сотрудники стоек «Живое общение» помогают пассажирам в столичном метро. Помимо «Сокольников» и «Электрозаводской», в конце лета мы разместили на цифровой станции «Марьина Роща» БКЛ первую в России интерактивную стойку с аватаром чат-бота Александры», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

Чаще всего пассажиры спрашивают на стойках «Живое общение» информацию о корректном маршруте, ближайших популярных местах, а также приобретают там сувенирную продукцию. Наибольшую популярность получили стойки на станциях «Александровский сад», «Павелецкая» и «Курская» Кольцевой линии, а также «Чкаловская» и «Хорошевская» БКЛ.

На цифровой стойке «Живое общение» на станции «Марьина Роща» БКЛ пассажиры могут задать вопрос 3D-образу чат-бота Александры.

Стойки «Живое общение» начали открываться в Московском метрополитене с 2014 года. С начала 2024 года сотрудники стоек «Живое общение» помогли пассажирам уже более 540 тыс. раз.

Как передавало ИА Регнум, в августе мэра Москвы Сергей Собянин сообщил, что БКЛ воспользовались уже более 500 млн раз. Он отметил, что эта линия метро позволяет экономить в пути до 45 минут в день. Разгрузка ряда станций после запуска новой линии дошла до 40%.