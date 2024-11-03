Москва, 3 ноября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по пескоструйной очистке 170 инженерных сооружений. Об этом 3 ноября сообщил официальный портал мэра Москвы.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Они обработали 193 тыс. м поверхностей.

«На Большом Краснохолмском мосту, который является частью Садового кольца, работы выполняли три бригады по семь человек в течение суток. На Малом Краснохолмском мосту семь рабочих справились за восемь часов, а на Большом Москворецком мосту группа из 14 специалистов завершила очистку за 1,5 дня», — указано в материале.

Отмечается, что автомобильное движение на инженерных сооружениях не перекрывали полностью.

Также были очищены перильные ограждения на объектах на МКАД, где дополнительно обработали бетонные поверхности и стёкла переходов, и в центре Москвы.

В аппарате для очистки песок подаётся по шлангу под давлением до 7,5 атмосферы. Это позволяет не только эффективно очистить поверхность, но и подготовить её перед антикоррозийной и лакокрасочной обработкой.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября специалисты Комплекса городского хозяйства перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации. До наступления холодов на технику установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику.