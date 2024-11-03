Вологда, 3 ноября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. В Вологде взрыв самогонного аппарата повредил две квартиры в жилом доме, уничтожив перегородку между ними. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Кадр из видео

«Инцидент произошел на втором этаже пятиэтажки. Из-за хлопка самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки. Несущие конструкции не пострадали. Травмы получили четыре человека, двое из них госпитализированы», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте работают 28 специалистов и девять единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в многоэтажном доме в Ульяновске прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В результате него погибли три человека: две женщины и ребёнок. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). В пресс-службе МЧС России назвали сбой самогонного аппарата причиной взрыва и последовавшего пожара в многоэтажном жилом доме в Ульяновске.