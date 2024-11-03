Москва, 3 ноября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. В районе Текстильщики на улице Малышева построят новый дом по программе реновации. Об этом 3 ноября сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

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Утверждён градостроительный план земельного участка площадью 0,41 га.

«На территории планируют построить многоквартирный жилой дом предельной площадью 26 тысяч квадратных метров. Участок находится в пешей доступности от станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метро и городского вокзала Печатники», — процитировал Княжевскую официальный портал мэра Москвы.

Для удобства жителей рядом расположено несколько учебных заведений и центров детского творчества.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы решили сделать программу реновации жилого фонда постоянной. Представление о том, что программа реновации на 100% финансируется из бюджета, не соответствует действительности, подчеркнул градоначальник. Она выйдет на самоокупаемость в 2032 году. После этого постепенно расходы на программу будут возвращаться в столичный бюджет за счёт продажи дополнительного жилья, построенного в рамках реновации.