Катманду, 3 ноября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Словацкий альпинист Ондрей Гусерка погиб во время спуска с одной из высочайших вершин Непала. Об этом 3 ноября сообщила Ассоциация альпинистов Словакии.

John C Sill

«После первого успешного восхождения по восточной стороне вершины Лангтанг-Лирунг во время спуска Ондрей Гусерка сорвался в расщелину», — сказано в сообщении Ассоциации на официальной странице в социальной сети Facebook (продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Организация уточняет, что трагедия произошла 31 октября.

Как передавало ИА Регнум, в октябре режиссёры и операторы журнала National Geographic обнаружили на склонах Эвереста останки, предположительно принадлежащие британскому альпинисту Эндрю Ирвину, погибшему 100 лет назад при покорении вершины.

В начале октября российские альпинисты пропали в Непале при восхождении на гору Дхаулагири. 8 октября пятеро альпинистов были найдены мёртвыми. Тела обнаружили на высоте 7100 метров во время облёта на вертолёте. Предположительно, альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.

Коллеги отмечают, что альпинисты были опытными спортсменами. За плечами каждого из них более 200 восхождений, включая подъём на высоту свыше 7000 метров.