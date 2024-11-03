Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию
Тайбэй, 3 ноября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Китайский Тайбэй (Тайвань) полностью прекратил поставки станков в Россию. Об этом объявило министерство экономики страны.
«Объём экспорта станков в Россию упал до нуля после введения мер экспортного контроля», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что министерство продолжит корректировать меры экспортного контроля и содействовать производителям, чтобы контролировать конечный поток поставок продукции.
Кроме того, ведомство сообщило, что в 15 раз увеличен штраф за первичное нарушение антироссийских санкций — до 31,3 тыс. долларов. При этом экспортёров обязали указывать конечного получателя, чтобы подтвердить, что станки не будут попадать в РФ через третьи страны.
Как передавало ИА Регнум, с начала 2024 года Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию. Новые 45 наименований товаров добавили в список экспортного контроля. Под ограничения попали технологии для производства полупроводников, некоторые виды химических веществ и медикаментов.