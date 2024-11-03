Тайбэй, 3 ноября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Китайский Тайбэй (Тайвань) полностью прекратил поставки станков в Россию. Об этом объявило министерство экономики страны.

Roscosmos/Global Look Press

«Объём экспорта станков в Россию упал до нуля после введения мер экспортного контроля», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что министерство продолжит корректировать меры экспортного контроля и содействовать производителям, чтобы контролировать конечный поток поставок продукции.

Кроме того, ведомство сообщило, что в 15 раз увеличен штраф за первичное нарушение антироссийских санкций — до 31,3 тыс. долларов. При этом экспортёров обязали указывать конечного получателя, чтобы подтвердить, что станки не будут попадать в РФ через третьи страны.

Как передавало ИА Регнум, с начала 2024 года Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию. Новые 45 наименований товаров добавили в список экспортного контроля. Под ограничения попали технологии для производства полупроводников, некоторые виды химических веществ и медикаментов.