Валенсия, Испания, 3 ноября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Пережившие масштабное наводнение жители поселения Пайпорта в Валенсии забросали грязью короля Испании Филиппа VI, его супругу Летицию, премьер-министра страны Педро Санчеса и сопровождавших их чиновников. Об этом 3 ноября сообщил телеканал ABC.

Кадр из видео

Отмечается, что район стал одним из наиболее пострадавших от стихийного бедствия. Там погибло более 60 человек.

«Убирайся! Убирайтесь!» и «Убийцы!» — в числе других оскорблений слышались возгласы толпы.

Телохранители раскрыли зонтики, чтобы защитить членов королевской семьи и представителей правительства от летящих кусков грязи. Для восстановления порядка пришлось вмешаться конной полиции.

Король с пятнами грязи на лице предпринял попытки в спокойном тоне пообщаться с отдельными жителями. Один человек словно заплакал у него на плече, после чего монарх пожал руку мужчине.

Одна из жительниц пожаловалась королеве на отсутствие воды. В материале отмечается, что в Пайпорте с населением порядка 30 тыс. человек часть кварталов всё ещё заполнена мусором, битыми машинами и грязью.

Как сообщало ИА Регнум, на Испанию 29 октября обрушился шторм «Дана». Самые сильные ливни прошли в Валенсии, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии. Испанская национальная метеорологическая служба назвала «чрезвычайным» уровень выпавших осадков.

В стране 31 октября был объявлен трёхдневный официальный траур в связи с гибелью людей в результате постигшего страну масштабного наводнения. По состоянию на 2 ноября известно о 211 жертвах катаклизма. Россия выразила соболезнования испанскому народу, который пострадал от масштабных наводнений.

Организация World Weather Attribution, специализирующаяся на изучении влияния изменений климата на экстремальные погодные явления, связала масштаб наводнений с выбросами ископаемого топлива, разогревающими планету. Оно стало крупнейшим за 30 лет.