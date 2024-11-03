СМИ: Россия и Украина ведут непубличные переговоры о взаимных уступках
Die Zeit: Россия и Украина начали непубличные переговоры о взаимных уступках
Берлин, 3 ноября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Представители России и Украины якобы ведут непубличные переговоры, цель которых определить границы возможных взаимных уступок. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit.
По информации издания, переговоры идут на уровне политических советников. Они якобы обсуждают отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмен пленными, возвращение детей и условия зерновой сделки.
«Некоторые из предыдущих дипломатических попыток потерпели неудачу… Другие привели к успеху для обеих сторон, в итоге пришедших к выводу, что дипломатия наиболее успешна, когда она проводится тайно», — говорится в статье, опубликованной 1 ноября.
Газета заявляет, что подобные встречи проходили в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и ряде других мест с участием стран G7 и Китая. Если переговоры проходят конфиденциально, то каждая из сторон знает о возможных манёврах, предположили авторы материала.
Исходя из этих сведений в издании считают, что вопрос не в том, состоятся ли переговоры между Москвой и Киевом, а в том, когда и как они пройдут.
Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщали о непубличных переговорах, которые якобы идут между представителями России и Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сентябре опровергала подобные заявления. Она назвала такие заявления проявлением мошенничества «англосаксов и их украинских марионеток».
30 октября британская газета Financial Times сообщила о возможных переговорах России и Украины о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами, которые не имеют отношения к реальности.
При этом Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по Украине. Президент РФ Владимир Путин 25 октября подчеркнул, что Москва согласна пойти на разумные компромиссы, но исход должен учитывать ситуацию на поле боя, а также быть в пользу российской стороны. Никаких разменов по этому поводу не будет, отметил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 октября исключил возможность завершения конфликта на Украине с «ничейным» результатом. По его мнению, такой вариант не позволит ни одной из сторон обеспечить свои интересы.