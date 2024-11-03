Берлин, 3 ноября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Представители России и Украины якобы ведут непубличные переговоры, цель которых определить границы возможных взаимных уступок. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit.

Александр Кряжев/POOL/ТАСС

По информации издания, переговоры идут на уровне политических советников. Они якобы обсуждают отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмен пленными, возвращение детей и условия зерновой сделки.

«Некоторые из предыдущих дипломатических попыток потерпели неудачу… Другие привели к успеху для обеих сторон, в итоге пришедших к выводу, что дипломатия наиболее успешна, когда она проводится тайно», — говорится в статье, опубликованной 1 ноября.

Газета заявляет, что подобные встречи проходили в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и ряде других мест с участием стран G7 и Китая. Если переговоры проходят конфиденциально, то каждая из сторон знает о возможных манёврах, предположили авторы материала.

Исходя из этих сведений в издании считают, что вопрос не в том, состоятся ли переговоры между Москвой и Киевом, а в том, когда и как они пройдут.

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщали о непубличных переговорах, которые якобы идут между представителями России и Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сентябре опровергала подобные заявления. Она назвала такие заявления проявлением мошенничества «англосаксов и их украинских марионеток».

30 октября британская газета Financial Times сообщила о возможных переговорах России и Украины о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами, которые не имеют отношения к реальности.

При этом Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по Украине. Президент РФ Владимир Путин 25 октября подчеркнул, что Москва согласна пойти на разумные компромиссы, но исход должен учитывать ситуацию на поле боя, а также быть в пользу российской стороны. Никаких разменов по этому поводу не будет, отметил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 октября исключил возможность завершения конфликта на Украине с «ничейным» результатом. По его мнению, такой вариант не позволит ни одной из сторон обеспечить свои интересы.