Киев, 3 ноября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Расположение военных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало на снимки сервиса Google Maps. Об этом в воскресенье, 3 ноября, заявил глава Центра противодействия дезинформации, созданного при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Андрей Коваленко.

KARL-JOSEF HILDENBRAND/DPA/GLOBAL LOOK PRESS

«Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновлённые снимки, на которых палит размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. [Им] не до этого. <…> Что не так с этим миром?» — выразил он своё возмущение в Telegram-канале.

Также он высказал предположение, что утечкой данных могут воспользоваться российские военные.

В следующем посте Коваленко отметил, что представители Google уже сообщили ему о работе над исправлением ситуации.

«В дальнейшем также проговорим, как решать любые проблемы оперативно», — констатировал он.

Как передавало ИА Регнум 19 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил миллиардера Илона Маска за спутниковую систему Starlink, которая обеспечивает высокую скорость связи в зоне проведения специальной военной операции. Кадыров также отметил, что разработки американского бизнесмена помогают российской стороне. Таким образом он отреагировал на комментарий Маска, оставленный под одним из постов в соцсети X (бывший Twitter), где миллиардер опроверг информацию о том, что он дарил главе Чечни электропикап Cybertruck.