Киев, 3 ноября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. В украинской армии не хватает пехоты, и технический персонал переводят из ВВС в наземные подразделения, написал 3 ноября бывший представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в Facebook (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Комментируя заявление депутата Верховной рады Марьяны Безуглой о том, что из-за нехватки бойцов пехоте в неё переводят военных из спецподразделений и расчётов противовоздушной обороны, Игнат сказал, что это, действительно так.

«И много, и это очень болезненно для Воздушных сил, эти направления. И, конечно, это определённым образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, мы должны их выполнять, и понимаете почему!» — добавил Игнат.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября Безуглая заявила, что Сырский приказал перевести из военных госпиталей в пехоту пятую часть всех медиков. Кроме того, в пехоту отправляют технический персонал.

По её словам, на фронте наблюдается управленческий коллапс и назвала врагами Украины действующее командование. Оно распределяет боеприпасы не на наиболее нуждающиеся в них участки, а своим любимчикам. Кроме того, комаендование игнорирует данные разведки.

Депутат призвала добиться замены военного руководства, в том числе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.