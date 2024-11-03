Бразилиа, 3 ноября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Пилот команды «Уильямс» Александер Албон из Таиланда попал в серьёзную аварию в квалификации 21-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.

IMAGO/Aloisio Mauricio/Global Look Press

Инцидент произошёл в третьем сегменте классификации. Албон не справился с управлением перед первым поворотом на трассе и врезался в отбойник. Его болид был серьёзно повреждён, пилот смог покинуть его без посторонней помощи, однако при это держался за руку.

Как передавало ИА Регнум, в апреле автомобиль сошёл с трассы на соревнованиях Fox Hill Super Cross на территории бывшего военного гарнизона по пересеченной местности на Шри-Ланке. В результате семь человек погибли, в том числе восьмилетняя девочка, ещё 21 получил ранения. Пострадавших на скорой помощи доставили в больницу. Состояние четверых раненых медики оценили как тяжёлое.

24 марта один из автомобилей, участвовавших в ралли в крае Комаром-Эстергом на севере Венгрии, съехал с трассы и врезался в толпу зрителей. В результате четыре человека погибли, ещё не менее восьми пострадали. Одного пострадавшего ребёнка доставили в больницу с тяжёлыми ранениями. Ещё один взрослый получил серьёзные травмы.

В январе в результате аварии на ралли «Дакар» погиб испанский мотогонщик Карлес Фалькон. Он получил травму головы. Гонщика доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.