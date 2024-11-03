Москва, 3 ноября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Согласно прогнозам Росгидромета, с вечера 3 ноября до утра следующего дня в Москве ожидаются сильный снег, в отдельных районах метель, ветер с порывами до 12–14 м/с, а также гололедица на дорогах. Об этом предупредила пресс-служба столичного управления МЧС.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В связи с этим ведомство рекомендует при вождении автомобиля в плохую погоду снижать скорость и увеличивать дистанцию с транспортом, который идёт впереди. Следует избегать внезапных обгонов и перестроений, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам рекомендуется не ходить под рекламными щитами и шаткими конструкциями, не прятаться от непогоды под деревьями. Также нужно проявлять внимательность и не оставлять детей без присмотра, говорится на сайте министерства.

Как передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о скором потеплении в Москве. По его данным, в конце недели температура воздуха в столице поднимется до +5…+10°С, вместо снегопадов подойдут дожди, а весь выпавший снег растает.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что с 3 по 5 ноября ухудшение погоды ожидается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Согласно прогнозу, ветер в Кабардино-Балкарии ветер будет достигать 30 м/с, в других регионах — до 25–27 м/с.