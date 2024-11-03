Москва, 3 ноября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала неавторитетным мнение канадской фигуристки Меган Дюамель, призвавшей ужесточить правила для россиян.

imago sportfotodienst/Global Look Press Меган Дюамель

Ранее спортсменка заявила, что российские фигуристы, сменившие спортивное гражданство, должны проживать и тренироваться в стране, которую решились представлять.

«Если у неё чешется язык в отношении российских фигуристов, это её проблемы. Авторитетно ли её мнение? Конечно, нет. Если мы к Томасу Баху (главе Международного олимпийского комитета. — Прим. ред.) не прислушиваемся, то что говорить о ней», — процитировал Роднину портал «ВсёПроСпорт».

По словам депутата, высказывание канадки является грубым нарушением. Роднина также напомнила, что в Канаде тренируется множество фигуристов из Европы, так как там были созданы специальные международные центры. Дюамель не могла о них не знать, так как сама посещала один из них.

Как сообщало ИА Регнум, международный союз конькобежцев (ISU) 28 сентября не допустил российских фигуристов до участия в соревнованиях под эгидой организации.

Днём ранее Роднина заявила, что ISU принял летом решение допустить фигуристов-юниоров из России на международные соревнования. По её словам, на заседании совета ISU 27–28 сентября организация должна была обсудить детали возвращения. Однако почётный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник заявил, что ему неизвестно о допуске российских фигуристов.