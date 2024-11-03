Роднину возмутил призыв фигуристки Дюамель ужесточить правила для россиян
Роднина: мнение Меган Дюамель о российских фигуристках не авторитетно
Москва, 3 ноября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала неавторитетным мнение канадской фигуристки Меган Дюамель, призвавшей ужесточить правила для россиян.
Ранее спортсменка заявила, что российские фигуристы, сменившие спортивное гражданство, должны проживать и тренироваться в стране, которую решились представлять.
«Если у неё чешется язык в отношении российских фигуристов, это её проблемы. Авторитетно ли её мнение? Конечно, нет. Если мы к Томасу Баху (главе Международного олимпийского комитета. — Прим. ред.) не прислушиваемся, то что говорить о ней», — процитировал Роднину портал «ВсёПроСпорт».
По словам депутата, высказывание канадки является грубым нарушением. Роднина также напомнила, что в Канаде тренируется множество фигуристов из Европы, так как там были созданы специальные международные центры. Дюамель не могла о них не знать, так как сама посещала один из них.
Как сообщало ИА Регнум, международный союз конькобежцев (ISU) 28 сентября не допустил российских фигуристов до участия в соревнованиях под эгидой организации.
Днём ранее Роднина заявила, что ISU принял летом решение допустить фигуристов-юниоров из России на международные соревнования. По её словам, на заседании совета ISU 27–28 сентября организация должна была обсудить детали возвращения. Однако почётный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник заявил, что ему неизвестно о допуске российских фигуристов.