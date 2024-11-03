Мадрид, 3 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Древнеримская плотина спасла от наводнения испанский город Альмонасид-де-ла-Куба в провинции Сарагоса. Об этом 3 ноября сообщил портал El Español.

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«Кадры с места событий показывают эффективность римской плотины Альмонасид-де-ла-Куба спустя почти 2 тыс. лет после её строительства», — говорится в материале.

Отмечается, что благодаря конструкции плотины потоки воды ушли в сторону от населённого пункта, позволив избежать жертв и разрушений. В результате в городе не было никаких повреждений.

В материале сообщается, что сооружение построили во второй половине I века нашей эры во время правления императора Августа. Это самая высокая из всех сохранившихся римских плотин в мире.

Как сообщало ИА Регнум, на Испанию 29 октября обрушился шторм «Дана». Самые сильные ливни прошли в Валенсии, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии. Испанская национальная метеорологическая служба назвала «чрезвычайным» уровень выпавших осадков.

Премьер-министр Испании Педро Санчес 3 ноября сообщил, что количество погибших в результате наводнения достигло 211 человек. Глава правительства признал, что масштабы катастрофы огромны.

В стране 31 октября был объявлен трёхдневный официальный траур в связи с гибелью людей. Россия выразила соболезнования испанскому народу.

Организация World Weather Attribution, специализирующаяся на изучении влияния изменений климата на экстремальные погодные явления, связала масштаб наводнения с выбросами ископаемого топлива, разогревающими планету. Оно стало крупнейшим за 30 лет.