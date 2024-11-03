Москва, 3 ноября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Россиянин Валентин Пацовский, депортированный из Турции из-за фото девушки, рассказал об инциденте. По его словам, он не собирался фотографировать девушку в метро, это вышло случайно.

Кадр из видео

В воскресенье, 3 ноября, в беседе с корреспондентом «Известий» мужчина сообщил, что в Стамбуле он был со своей супругой, вместе они посещали обувную выставку. После пара собиралась улетать домой и села в метро, чтобы добраться до аэропорта. Валентин отметил, что они ехали в час пик и рядом с ним стояла пожилая женщина, а девушка лет 20 сидела, не уступая места.

«Я взял ракурс «места для пассажиров с детьми и инвалидов» — таблички, как у нас в метро. Но в этот момент женщина так сильно налегла, что <…> моя рука накренилась, и получилось, что эта девушка попала в кадр. Турок, который стоял за мной, увидел это и начал кричать, что я сфотографировал девушку», — рассказал мужчина, добавив, что начал объяснять местному жителю, что снимал только табличку.

Россиянин пояснил, что сфотографировал эту надпись, чтобы показать своему сыну, как некультурно не уступать место пожилым людям в метро.

После произошедшего один из пассажиров метро устроил потасовку, Валентин пожаловался, что его даже схватили за горло. Попавшая на фото девушка встала и сначала ничего не сказала. Однако впоследствии написала заявление в полицию о сексуальных домогательствах. Пацовского доставили в отдел для дачи объяснений, он отметил, что ему не предоставили переводчика и дали подписать какие-то бумаги, ничего не объяснив. До суда мужчина находился в тюрьме. Заседание о его депортации прошло 24 октября. Всё это время с ним на связи находились российские дипломаты. 2 ноября Пацовский был выслан в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября суд Шри-Ланки постановил депортировать в Россию супружескую пару, которую задержали за пребывание в стране без визы. Посольству РФ удалось добиться их перевода из следственного изолятора в центр депортации в Коломбо. Оттуда они будут доставлены в международный аэропорт Матталы, из которого 5 ноября должны вылететь в Тюмень.