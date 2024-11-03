Москва, 3 ноября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар по живой силе и опорному пункту украинских формирований в приграничье Курской области. Кадры боевой работы российских лётчиков в всокресенье, 3 ноября, опубликовало Министерство обороны РФ.

Валентин Капустин/РИА Новости

На распространённой ведомством видеозаписи можно заметить, как Су-34 взлетает, следует в заданный район, после чего наносит бомбовый удар по цели и благополучно возвращается на аэродром базирования.

«Задача выполнена. Экипаж Су-34 нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что для удара были использованы авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ нанесли удары по живой силе и бронетехнике противника в курском приграничье. Пара штурмовиков поразила цели с малых высот, после выполнила противоракетный манёвр и вернулась на аэродром вылета.

Минобороны 1 ноября показало кадры удара вертолётом МИ-28НМ по скоплению живой силы и военной технике украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Все назначенные цели были успешно поражены.

Ранее в этот же день военные гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ взяли под контроль дамбу в курском приграничье. Российские военные этим также заняли стратегически важную высоту.