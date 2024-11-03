Санкт-Петербург, 3 ноября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст может приехать в Россию с концертом в ноябре. Об этом 3 ноября сообщил Telegram-канал Baza.

Imagespace/Global Look Press Канье Уэст

«Билеты могут поступить в продажу уже на следующей неделе. По словам источников, организаторы концерта говорят, что уже нашли средства, договорились с площадкой и даже перевели представителям Канье аванс», — сказано в публикации.

По данным канала, организаторы также намерены провести встречу рэпера с поклонниками. Как утверждается, изначально Уэст хотел выступить в Москве на площадке «Лужники», однако из-за холодной погоды было решено перенести концерт на крытую «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, продюсер Яна Рудковская 30 июня сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Она уточнила, что рэпер остановился в самом центре столицы, и намекнула на возможность выступления Уэста в «Лужниках».

Позднее представители стадиона «Лужники» опровергли сообщения о возможности проведения концерта. Однако на одной из интернет-площадок для размещения объявлений появилось предложение о продаже билетов на якобы планируемый концерт рэпера в столице. В объявлении говорилось, что концерт якобы пройдёт 5 июля в «Лужниках», а стоимость билета составляла 1800 рублей.