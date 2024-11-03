Валенсия, Испания, 3 ноября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Количество погибших в результате масштабного наводнения в Испании достигло 211 человек. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

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«Мы почти наверняка говорим о самом серьёзном наводнении, которое наш континент видел в этом столетии», — процитировал его 2 ноября телеканал ABC.

По его словам, правительство направило 10 тыс. солдат и полицейских в восточный регион Валенсии для помощи местным жителям. По его словам, было проведено 4,8 тыс. спасательных операций. Помощь оказали более 30 тыс. человек в затопленных домах, на трассах и в промзонах.

Глава правительства признал, что масштабы катастрофы огромны, и пока приложенных усилий не достаточно.

Как сообщало ИА Регнум, на Испанию 29 октября обрушился шторм «Дана». Самые сильные ливни прошли в Валенсии, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии. Испанская национальная метеорологическая служба назвала «чрезвычайным» уровень выпавших осадков.

В стране 31 октября был объявлен трёхдневный официальный траур в связи с гибелью людей в результате постигшего страну масштабного наводнения. Россия выразила соболезнования испанскому народу, который пострадал от масштабных наводнений.

Организация World Weather Attribution, специализирующаяся на изучении влияния изменений климата на экстремальные погодные явления, связала масштаб наводнений с выбросами ископаемого топлива, разогревающими планету. Оно стало крупнейшим за 30 лет.