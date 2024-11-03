Салехард, 3 ноября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога посетил Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с рабочей поездкой. Вместе с губернатором региона Дмитрием Артюховым он встретился с семьями участников специальной военной операции и ветеранами боевых действий в филиале фонда «Защитники Отечества» в Салехарде.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога посетил Ямало-Ненецкий автономный округ

Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, участники встречи обсудили, как регион поддерживает военнослужащих. На Ямале действует порядка 60 мер поддержки бойцов СВО и их семей.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога посетил Ямало-Ненецкий автономный округ

В этом году фонд «Защитники Отечества» на Ямале начал работать без выходных. В него уже обратились более трех тысяч ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, а также родственников погибших бойцов.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога посетил Ямало-Ненецкий автономный округ

Артём Жога поблагодарил регион за восстановление подшефных территорий — Волновахи и Авдеевки (ДНР).

«Я хорошо знаю, как Волноваха была разрушена в ходе боев. Моё подразделение вело активные действия по освобождению Волновахи. Ямалу — самые искренние слова благодарности за помощь и поддержку, за стремление как можно скорее вернуть на эту территорию нормальную, мирную жизнь», — заявил полпред.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога посетил Ямало-Ненецкий автономный округ

Жога принял участие в открытии нового центра социального обслуживания «Доверие», посетил строящийся современный микрорайон Обдорский и возложил цветы к памятнику в одном из крупнейших мемориальных комплексов России — парке Победы.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога посетил Ямало-Ненецкий автономный округ

«Север считается суровым краем, но те улыбки, которые я видел сегодня на лицах жителей, говорят об обратном. Что это замечательный и гостеприимный край. Этот подход отражается во всём», — резюмировал полномочный представитель президента в УрФО.