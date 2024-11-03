Самара, 3 ноября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Артём Дзюба

На 20-й минуте счёт в матче открыл португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал. На 72-й минуте нападающий Артём Дзюба забил второй гол. Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев на 92-й минуте не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 16 очков после 14 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке с 12 очками.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ со счётом 2:0. На 52-й минуте встречи произошла массовая драка, в потасовку вступили сразу несколько спортсменов. Защитник «Спартака» Руслан Литвинов схватил рукой лицо игрока ЦСКА Виллиана Роши. Тот ударил кулаком, задев ещё одного футболиста красно-белых Срджана Бабича. Последний получил рассечение губы.

Московский «Локомотив» 2 ноября одержал победу над казанским «Рубином» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник «железнодорожников» Артём Тимофеев на 88-й минуте.