Токмак, Запорожская область, 3 ноября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Украинские формирования обстреляли Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 3 ноября сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

GLOBAL LOOK PRESS

«Токмак под огнём боевиков ВСУ (Вооружённых сил Украины. — Прим. ред.). Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО», — написал он в своём Telegram-канале.

Рогов уточнил, что в городе работаю российские силы противовоздушной обороны, и пообещал позднее уточнить подробности.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки украинского дрона на хутор Киселёв в Волоконовском районе. По его словам, украинские боевики нанесли по хутору целенаправленный удар беспилотником.

Ранее в это же день четыре мирных жителя пострадали в посёлке Октябрьский Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ. Гладков уточнил, что всех получивших ранения доставили в больницы для оказания помощи.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 3 ноября сообщило, что украинские формирования за сутки 22 раза обстреляли территорию региона. Уточнялось, что в общей сложности в ходе обстрелов было выпущено 68 единиц боеприпасов.