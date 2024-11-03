Чернигов, Украина, 3 ноября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ), которую продвигает киевский режим, захватили собор в Чернигове, принадлежавший канонической Украинской православной церкви, и устроили в здании кинотеатр. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Кадр из видео

«Псы [главы киевского режима Владимира] Зеленского, захватившие самый древний собор Украины, устроили в нём кинотеатр и сняли все иконы <…>. Экран установили на амвоне перед Царскими вратами. Стоимость билета на сеанс — 20 грн», — написал нардеп в своём Telegram-канале.

Дмитрук отметил, что захватчики таким образом обошлись с Преображенским собором, построенным в 1030 году и являющимся самым древним собором Украины.

Также депутат рассказал, что сторонники ПЦУ изрисовали стены собора в Луцке портретами местных бизнесменов, которых назвал бандитами.

17 октября в Черкассах неизвестные открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ и распылили в здании перцовые баллончики. Также вооружённые люди похитили более 60 тыс. долларов, которые прихожане собирали на колокол и реставрацию храма. После захвата раскольниками кафедрального собора Черкасской епархии УПЦ госпитализировали митрополита Черкасского и Каневского Феодосия.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа Зеленский подписал закон, предполагающий запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и связанных с ней религиозных организаций. Храмы, ранее принадлежавшие УПЦ, передаются ПЦУ.

Министерство иностранных дел России подчёркивало, что принятие на Украине закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны.