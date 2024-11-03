Москва, 3 ноября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рискует повторить судьбу занимавшего этот пост демократа Джона Кеннеди, если в случае победы попытается урегулировать конфликт на Украине. Такое мнение высказал 3 ноября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

РИА Новости / Екатерина Штукина

«<Конфликт> ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK [президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, убитый в 1963 году]», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Также он отметил, что для России результат выборов неважен, поскольку позиции кандидатов полностью отражают «двухпартийный консенсус о необходимости поражения» Вооружённых сил РФ.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро добиться урегулирования конфликта на Украине. Так, в июне он говорил о том, что в случае победы на выборах в США сможет всё уладить ещё до инаугурации, которая должна пройти в январе 2025 года.

Экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер 2 ноября заявил, что Трамп в случае победы на выборах в США может потребовать от президента России Владимира Путина отвести российские войска в зоне СВО. По его словам, в администрации республиканца есть сторонники с противоположными взглядами на конфликт на Украине, однако сам он не захочет поражения киевского режима во время президентства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 5 сентября усомнился в способности Трампа быстро разрешить конфликт на Украине. При этом представитель Кремля не исключил возможности того, что призывы избранного президента США к переговорам как-то повлияют на решение Киева, однако счёл это маловероятным.