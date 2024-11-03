Курск, 3 ноября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Украинские формирования бросили множество тел погибших сослуживцев в урочище Ясиново, расположенном в Кореневском районе Курской области. Об этом 3 ноября рассказали в российских силовых структурах.

Global Look Press

«Урочище Ясиново усеяно трупами украинских военных, решившихся на выполнение преступных приказов командования ВСУ (Вооружённых сил Украины. — Прим. ред.), которые в итоге бросили их, не эвакуировав с поля боя», — процитировало представителя силовых структур ТАСС.

По его словам, тела бойцов ВСУ передадут украинской стороне в рамках обмена, чтобы их родственники могли похоронить погибших.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября пленный экс-офицер украинской полиции Роберт Погорелов рассказал, что российские солдаты спасли раненых бойцов украинской армии, брошенных своим командованием. По его словам, военные армии России оказали первую медпомошь украинским раненым, а один из них отдал ему свою фляжку.

Представитель николаевского подполья 27 октября рассказал, что раненые украинские военные находятся в ужасных условиях в прифронтовых медпунктах сбора в сёлах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковской области. По его словам, раненые после нескольких дней нахождения на деревянных нарах в полной антисанитарии буквально начинают гнить заживо из-за клопов и вшей.

Пленный из 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой 22 октября рассказал, что комбат украинских формирований сбежал с поля боя, бросив на убой своё подразделение под Красноармейском в ДНР. Он также признался, что больше не верит никому: ни командирам, ни главе режима Владимиру Зеленскому.