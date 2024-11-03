Кишинёв, 3 ноября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Действующий президент Молдавии Майя Санду, которая борется за второй срок, проголосовала 3 ноября в ходе второго тура выборов нового главы республики. Об этом сообщил телеканал TV8.

Vadim Ghirda/AP/TASS Майя Санду

«Я проголосовала, будучи уверенной, что граждане сделают хороший выбор для страны», — заявила она журналистам.

Санду также сообщила, что есть некие силы, которые якобы пытаются «купить» голоса. Она не уточнила, кого имеет в виду, а также отказалась отвечать на дополнительные вопросы журналистов.

Ранее проголосовал второй кандидат в президенты, бывший генпрокурор Александр Стояногло, отвечая на вопросы журналистов, он опроверг сообщения, будто имеет связи с Москвой или иностранными спецслужбами. Его также попросили прокомментировать сообщения о подкупе избирателей.

«У нас есть органы, которые должны расследовать каждое дело о нарушении. Я категорически против коррупции на выборах. Я считаю, что выборы — это демократический процесс, к которому должны иметь доступ все граждане», — ответил Стояногло.

Как передавало ИА Регнум, второй тур выборов президента Молдавии стартовал утром 3 ноября. Он завершится в 21:00 по местному времени (22:00 мск). По данным Центризбиркома республики, проголосовали более 20% избирателей, таким образом преодолён порог явки, после которого выборы признают состоявшимися.

Первый тур выборов в Молдавии прошёл 20 октября. Санду на нём получила около 42%, Стояногло — 26%. В тот же день прошёл референдум по вопросу вступления страны в ЕС. Согласно данным ЦИК, 50,46% избирателей поддержали евроинтеграцию. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала итоги голосования сфальсифицированными, так как доля сторонников прозападного курса превысила 50% только в последний момент подсчёта голосов.

25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления, будто Москва вмешивается в ситуацию в Молдавии. При этом он назвал труднообъяснимыми изменения в динамике подсчёта голосов во время референдума.