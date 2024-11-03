* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 ноября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Экс-супругу рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), блогер Дилара Зинатуллина задолжала налоговой почти полмиллиона рублей, также у девушки имеются штрафы за нарушение правил дорожного движения на сумму 40 тыс. рублей. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщил Telegram-канал SHOT.

Станислав Красильников/ТАСС Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Дилара Зинатуллина

По данным канала, блогер должна налоговой 460 тыс. рублей. Если она не выплатит долг, её счета заблокируют, также она не сможет выехать за рубеж.

Штрафы за непристёгнутый ремень и превышение скорости на дороге Диляра не оплачивает с прошлого года.

Девушка является индивидуальным предпринимателем, она владеет салоном красоты «Дилара», который ей подарил бывший муж.

Алишер и Диляра поженились в августе 2021 года. Брак пары продлился семь месяцев.

Как передавало ИА Регнум 18 сентября, суд назвал причину признания Моргенштерна иноагентом. Ею стала политическая деятельность музыканта в интересах иностранного источника.