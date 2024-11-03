Варшава, 3 ноября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. В ряде регионов на западе и севере Польши в детских конфетах, собранных на Хэллоуин, были обнаружены острые предметы. Об этом сообщил телеканал TVP Info со ссылкой на полицию.

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«Мальчик получил конфету с иголкой внутри. Ребенок наткнулся на нее сегодня днем, желая съесть полученный подарок», — сказано в материале.

Обращения в правоохранительные органы о подобных инцидентах поступили от родителей из минимум четырёх воеводств. Дети находили в конфетах гвозди, булавки, иглы и лезвия для бритв.

Как передавало ИА Регнум, аналогичные случаи имели место в 2020-м в Австралии. Тогда в магазине сети Woolworths покупатели обнаружили в продуктах посторонние предметы. По версии полицейских, эти предметы были помещены внутрь преднамеренно. В сентябре 2019 года в крупных сетевых супермаркетах в штате Виктория в Австралии покупатели также обнаружили в клубнике швейные иглы.