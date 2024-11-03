Москва, 3 ноября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли за сутки в приграничных районах Курской области более 150 бойцов и боевую машину пехоты. Об этом 3 ноября сообщило Министерство обороны России.

Геннадий Дубовой/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также российские военные нанесли улары по резервам противника в Сумской области возле Андреевки, Басовки, Беловод, Журавки, Мирополья, Ободов, Павловки и Хотеня.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удары по живой силе и бронетехнике противника в приграничных районах Курской области. Отмечалось, что пара штурмовиков поразила цели с малых высот, после чего российские лётчики выполнили противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета.

Минобороны 1 ноября показало кадры удара по скоплению живой силы и технике украинской армии в курском приграничье. В ведомстве уточнили, что, согласно докладу разведки, назначенные цели были успешно поражены.

Ранее в этот же день подразделение гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ взяло под контроль дамбу в курском приграничье, заняв стратегически важную высоту. Уточнялось, что этот оперативно-тактический успех позволит в российским военным в будущем развить наступательные действия.