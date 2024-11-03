Тайбэй, 3 ноября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Второй наёмник украинских формирований из Китайского Тайбэя (Тайвань) был ликвидирован в ходе спецоперации. Об этом 3 ноября сообщило Центральное информационное агентство острова (Central News Agency) со ссылкой на заявление заместителя официального представителя тайбэйского МИД Сяо Гуанвэя.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

По его словам, смерть тайбэйского наёмника подтвердили в так называемом интернациональном легионе украинской армии. По информации агентства, это второй наёмник из Китайского Тайбэя, ликвидированный в ходе украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября британский наёмник украинских боевиков Лиам Лав был ликвидирован в Донецкой Народной Республике. Отмечалось, что в начале 2024 года бывший военный уволился из армии Британии, чтобы воевать на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Военные российского штурмового подразделения 25 октября нашли труп польского наёмника ВСУ и предсмертную записку с каплями крови, в которой он проклинает сослуживцев-украинцев, предавших их. Как написал ликвидированный наёмник из Польши, украинские боевики сбежали под натиском русских солдат, оставив их погибать в одиночку.

Военнослужащий группировки войск «Юг» Вооружённых сил России 20 октября рассказал, что под Часовым Яром в ДНР ликвидировали колумбийского наёмника, воевавшего за украинские формирования. Из обнаруженных документов стало известно, что ликвидированным наёмником был гражданин Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей.