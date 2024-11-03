Белгородская область, 3 ноября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Четыре человека получили ранения в посёлке Октябрьский Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 3 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он в Telegram-канале.

У четвёртой пострадавшей — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица. Медики доставят их в областную клиническую больницу. Всем будет оказана необходимая помощь.

У двух многоквартирных домов в посёлке выбило стёкла в семи квартирах. В пяти частных домах тоже пострадало остекление, посечены кровли, фасады и надворные постройки. Повреждения получил 21 автомобиль и три объекта торговли.

По данным Гладкова, в посёлке нашли суббоеприпасы «колокольчик». Он призвал жителей быть внимательными и ничего не поднимать с земли. На местах инцидентов уже начали работу оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября ВСУ беспилотниками атаковали Шебекино. Повреждения получил склад одного из предприятий. В районе города Шебекино четыре дрона ударили по ещё одному предприятию. В здании цеха выбило стёкла, были повреждены фасад, оборудование и ограждение.

В ночь на 3 ноября силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над территорией трёх российских регионов 19 украинских беспилотников. 16 вражеских дронов уничтожено в небе над Ростовской областью, два — над территорией Белгородской области и один — в Волгоградской области.