Москва, 3 ноября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским военным в проведении спецоперации, рассказал, какие использовал методы конспирации, чтоб не попасть в поле зрения Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Я тщательно следил за тем, чтобы все мои переписки в Telegram были удалены, чистил кеш, принимал все меры предосторожности», — процитировал его 3 ноября RT.

Гражданин США был удивлён, что за два года его деятельности украинские военные ни разу не проверили телефон. По его мнению, помочь в этом мог американский паспорт и активная помощь американца местным жителям, пострадавшим от боевых действий.

Он отметил, что дружил с людьми, которые мысленно ждали прихода российский армии, а те в свою очередь имели хорошие отношения с местными властями.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября в российских спецслужбах сообщили об эвакуации в Донецк из зоны боевых действий Мартиндейла, который в течение двух лет передавал разведданные для Вооружённых сил РФ, находясь на территории, подконтрольной Киеву. Решается вопрос о предоставлении ему политического убежища в России.

Мартиндейл 2 ноября подчеркнул, что находится в Москве добровольно, и показал свой паспорт. По словам американца, США на Украине развернули войну против всего мира и собственных граждан. Он отметил, что решился предоставлять военным России важную информацию по собственному желанию и что сам вышел на связь с бойцами.

По его словам, многие украинцы, которые живут на подконтрольной Киеву территории, ждут освобождения российской армией, но им приходится скрывать симпатии к РФ. Он сам так жил и видел, как с этим живут другие.