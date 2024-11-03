Москва, 3 ноября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В ходе совещания в российском правительстве Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба выступили против введения предельных розничных цен на продукты питания. Об этом стало известно в воскресенье, 3 ноября, из протокола.

Belkin Alexey/Global Look Press

По информации агентства «Интерфакс», ведомства решили вместе с ретейлерами и профильными организациями обеспечить расширение перечня продуктов, на которые производители и торговые сети смогут добровольно снижать наценки и делать товары доступней для малоимущих.

Также ведомства договорились о координации информационной политики о ценах на продовольственном рынке, чтобы не допустить негативного влияния на него. При этом участники рынка поддерживают отказ от ограничения цен и согласны с рекомендацией адресно снижать наценки на отдельные виды товаров.

«Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоев населения в части социальных товаров», — заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Он отметил, что в случае точечного снижения цен правительству не придётся выделять на это средства, а адресные скидки сделают социально важные товары более доступными для слабо обеспеченных слоев населения. Ретейлеры имеют опыт такого снижения цен при сохранении возможности развиваться.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 31 октября поручил ведомствам, которые он курирует, в течение двух недель принять меры по сохранению стабильной ситуации на продовольственном рынке. Он распорядился ежедневно следить за ценами и отметил, что основной этап уборки урожая в стране завершился. Россия способна обеспечить жителей необходимыми продуктами, подчеркнул замглавы правительства.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 31 октября назвала неверным представление о том, что цены в стране растут из-за повышения ключевой ставки. По её данным, анализ работы 300 тыс. предприятий показал, что стоимость товаров больше всего растёт из-за инфляции, а не из-за расходов на проценты по кредитам.