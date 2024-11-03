Москва, 3 ноября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Российские военные поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой Вооружённых сил Украины (ВСУ) на станции погрузки. Об этом 3 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, используемую для обеспечения ВСУ нефтебазу, цеха по производству беспилотных летательных аппаратов, а также нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники в 140 районах.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября ВС России нанесли высокоточный удар по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ. Также были поражены цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.

Также 1 ноября Минобороны РФ проинформировало, что за неделю российские военные нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине. Были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей сообщения, используемая ВСУ для переброски западного вооружения и техники.