Лондон, 3 ноября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III и принц Уэльский Уильям зарабатывают миллионы фунтов стерлингов на недвижимости в герцогствах Корнуолл и Ланкастер. Об этом 2 ноября сообщила газета The Sunday Times.

Pool/Global Look Press

Издание ссылается на данные официальных документов двух герцогств, из которых следует, что члены королевской семьи Великобритании владеют 5410 земельными участками в указанных регионах. За пользование ими платят горнодобывающие компании, предприятия и правительственные департаменты.

Также Карл и Уильям берут плату за право пересекать реки и управлять школами на принадлежащей им территории. Они получают доход от канализационных систем, церквей, пабов, предприятий по производству спиртных напитков, автостоянок, рытья могил и ветряных турбин.

При этом у короля и наследного принца подписано специальное соглашение с казначейством, освобождающее их от уплаты налога на корпоративную прибыль.

Как передавало ИА Регнум, королевская семья и придворные уже начали готовиться к смене власти из-за болезни Карла III. Британские СМИ сообщали, что после известий о болезни отца Уильям приступил к организации переезда в Букингемский дворец.

9 сентября принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса лечения от рака. С ноября 2023 года принцесса Уэльская перестала появляться на публике. В январе стало известно, что Кейт Миддлтон перенесла плановую хирургическую операцию на брюшной полости в одной из клиник Лондона. Первые кадры с ней появились в марте. Позже она выступила с видеообращением, в котором заявила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. По словам Кейт, рак выявили послеоперационные тесты.

В конце марта королева-консорт Камилла сообщила, что добрые пожелания очень поддерживают принцессу.