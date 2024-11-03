Москва, 3 ноября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. За первые три квартала текущего года объём импорта Грузией российского природного газа возрос до рекордных значений. Это 3 ноября следует из данных статслужбы республики.

Stefan Sauer/Global Look Press

Согласно этим сведениям, которые привело «РИА Новости», с января по сентябрь Грузия приобрела у России газ на 90,1 млн долларов, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стало самым большим объёмом торговли за этот период за всё время ведения статистики (с 2009 года).

При этом в сентябре грузинская сторона приобрела у России газа на 589,8 тыс. долларов, что в 1,7 раз меньше, чем в августе, однако на треть больше по сравнению с сентябрём 2023 года. За весь 2023 год Грузия купила у РФ природный газ на 110,3 млн долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября стало известно, что экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу вырос более чем на 15% — до 26,52 млрд куб. м с января по октябрь. Отмечалось, что в страны Западной и Центральной Европы транзитом через территорию Украины за январь–октябрь было поставлено 2,85 млрд куб. м газа, что на 7% больше, чем в 2023 году, а поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Южную и Юго-Восточную Европу увеличились почти на 25% — до 13,66 млрд куб. м.

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 15 октября рассказал, что венгерская сторона и российская компания «Газпром» ведут переговоры о заключении соглашения на 2025 год, предполагающего дополнительные закупки газа Будапештом при сохранении конкурентной цены. По его словам, это стало возможным благодаря пропускной способности газопровода «Турецкий поток».