Кишинёв, 3 ноября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло проголосовал во втором туре выборов главы государства, который проходит в воскресенье, 3 ноября.

DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло с супругой во время голосования

«Я намерен развивать все отношения, которые будут приносить Молдове дивиденды. Страны СНГ — это сфера наших интересов. Мы будем развивать все существующие связи», — ответил Стояногло на вопрос корреспондента «Известий» о том, какую политику в отношении СНГ он намерен проводить в случае своей победы.

По словам кандидата, молдаванам следует ожидать восстановления прямого сообщения с Москвой после решения всех необходимых вопросов безопасности. Также Стояногло отметил, что в случае победы намерен разобраться с ценами на отопление, которые в республике остаются высокими.

20 октября в Молдавии состоялся первый тур президентских выборов. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45% голосов, а экс-генпрокурор Стояногло, которого выдвинула оппозиционная Партия социалистов, — 25,98%. Санду выступает за сближение с Западом и вступление в Евросоюз, а Стояногло — за укрепление отношений с Россией и СНГ. В республике проводится второй тур выборов, так как порог в 50% не преодолел никто из кандидатов.

25 октября ЦИК Молдавии утвердил результаты прошедшего также 20 октября референдума о вступлении республики в ЕС. За это отдали голоса 749 719 избирателей, против — 739 155 проголосовавших. Таким образом, разница во мнениях составила 0,7 п. п. (10,5 тыс. голосов) при явке 50,72%.

Против вступления республики в ЕС выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. В Гагаузии после обработки 100% бюллетеней референдума стало известно, что против этого высказались 94,84% избирателей. Присоединение к ЕС поддержали только в девяти из 36 районов Молдавии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 октября заявила, что действующие власти Молдавии сфальсифицировали результаты референдума по вопросу вступления страны в ЕС. В связи с этим дипломат обратила внимание на то, что итоговые показатели голосования в республике были обеспечены в последний момент.