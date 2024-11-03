Атланта, США, 3 ноября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Российский полузащитник футбольного клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук отличился результативной передачей в победном для его команды матче 1/8 финала плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с клубом «Интер Майами».

Dmitry Golubovich/Global Look Press Алексей Миранчук

Встреча прошла на поле «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились защитник Деррик Уильяс (58-я минута) и португальский хавбек Шандре Силва (90+4-я), которому ассистировал российский футболист. Автором единственного мяча «Майами» стал парагвайский защитник Давид Мартинес (40-я).

Такие известные футболисты «Майами», как аргентинский нападающий Лионель Месси, испанский защитник Жорди Альба и уругвайский форвард Луис Суарес, в этой встрече не отметились голевыми действиями, проведя на игровом поле все 90 минут.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября Алексей Миранчук отличился результативной передачей и голом в матче регулярного чемпионата MLS с командой «Нью-Йорк Ред Буллз». «Атланта» победила со счётом 2:1.

В конце сентября Алексей Миранчук забил гол в матче «Атланты» с «Нью‑Йорк Ред Буллс» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

Алексей Миранчук перешёл в «Атланту» из итальянской «Атланты», в составе которой выиграл Лигу Европы, в конце июля. До этого футболист выступал в составе московского «Локомотива» и итальянского «Торино».