Москва, 3 ноября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Кадры уничтожения российскими расчётом тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» пункта временной дислокации украинских формирований в зоне проведения спецоперации опубликовало 3 ноября Министерство обороны РФ.

Сергей Фадеичев/ТАСС

На выложенной ведомством записи, снятой с беспилотника, запечатлено, как термобарические боеприпасы огнемётной системы точно поражают назначенную цель.

Отмечается, что расчёт «Солнцепёка» группировки российских войск «Юг» получил координаты пункта временной дислокации украинской армии от разведки и выдвинулся на огневую позицию.

«Военнослужащие произвели наведение установки на цель и выполнили залп термобарическими боеприпасами, поразив назначенную цель», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября российские военные нанесли удары «Солнцепёком» по опорному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. В результате этого «опорник» противника был уничтожен.

Американский журнал The National Interest (NI) в начале июня отметил мощь российских ТОС-1А «Солнцепёк» в зоне СВО. По слова автора публикации, термобарические боеприпасы полностью уничтожают цели в радиусе зоны поражения, превращая украинскую военную технику в пыль.