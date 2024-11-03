Штат Мичиган, США, 3 ноября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис впервые с сентября опередила оппонента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей в колеблющемся штате Мичиган. Эти данные следуют из результатов соцопроса исследовательской организации Rasmussen Reports.

Paul Citone/Global Look Press

Как показывает опрос, 49% респондентов готовы отдать свой голос за Харрис, 48% — за Трампа. 2% опрошенных не определились с выбором, 1% проголосовал бы за другого кандидата.

Исследование проводилось с 24 октября по 1 ноября, в нём приняло участие 900 жителей Мичигана. Статистическая погрешность результатов составляет три процентных пункта.

Как передавало ИА Регнум, опубликованные 26 октября данные опросов показали, что кандидатов в президенты США Камалу Харрис и Дональда Трампа поддерживают по 49% избирателей. Социологи отметили, что Трамп в период с августа по октябрь увеличил свой рейтинг на 3% — в отличие от ситуации 2020 года, когда перед выборами его рейтинг снижался, а соперник Трампа Джо Байден опережал его более чем на 10%.

Аналитики портала RealClearPolitics со ссылкой на результаты последних опросов в США 18 октября отметили, что Трамп опережает Харрис во всех семи так называемых «колеблющихся» штатах. Преимущество кандидата от Республиканской партии в зависимости от штата варьируется от 0,5 до 1,4%.

Каждые выборы в США в условиях раскола страны превращаются в кризис международного масштаба с неясным исходом, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков. И так уже дисфункциональная политическая система в Вашингтоне всё сильнее идёт вразнос, вопрос лишь в том, как долго она продержится, указал эксперт.